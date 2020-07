O Governo não tem ainda certezas sobre se o problema do aumento de casos de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo se concentra em bairros pobres. Em entrevista ao Público, o coordenador da pandemia na região e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, considera que as críticas do autarca de Lisboa, Fernando Medina, são "legítimas", mas aponta que não será possível responder a todos os problemas que existiam antes da covid-19, para combater o vírus.

Duarte Cordeiro não tem certezas sobre quem falava Medina quando indicou "más chefias" como as responsáveis pela escalada de casos do novo coronavírus na região de Lisboa, mas descreve a atuação de Marta Temido, ministra da Saúde, como "muitíssimo positiva", descrevendo-a como "super dedicada".

Sobre possíveis falhas de saúde pública em Lisboa, o governante indica que "há de ter falhado muita coisa" e que o Governo sempre tentou "ir ao encontro daquilo que num determinado momento o conjunto de epidemiologistas e a saúde pública identificaram como crítico", mas permanecem questões sobre a situação da covid-19 em Portugal, como o aumento de casos no Norte em março e abril e em LVT a partir de maio.