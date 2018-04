Dois pescadores assistidos na praia de Cortegaça depois de barco ter virado

"Eram duas vítimas de uma embarcação de pesca. Uma terceira pessoa lançou-se à água para apoiar as vítimas. Eles vieram parar à praia e estão a ser assistidos pelos Bombeiros de Esmoriz", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.



Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros de Esmoriz disse que as vítimas têm idades entre os 31 e 47 anos e foram transportadas para o Hospital da Feira, com sinais de hipotermia.



Além dos Bombeiros de Esmoriz, estiveram no local duas lanchas da Estação Salva-vidas de Aveiro e da Polícia Marítima e meios terrestres da Capitania do Porto do Douro.

Uma pequena embarcação de pesca virou esta manhã, ao largo da praia de Cortegaça, em Ovar, mas os dois tripulantes conseguiram chegar a nado até à zona de areia, onde foram assistidos, disse à Lusa fonte da Marinha.O alerta foi dado cerca das 11:47.