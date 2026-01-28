Sábado – Pense por si

Homem de 34 anos morreu no concelho da Marinha Grande

O Município da Marinha Grande acionou o Plano Municipal de Emergência na sequência da passagem da depressão Kristin.

Um homem de 34 anos morreu hoje no concelho da Marinha Grande na sequência do mau tempo, divulgou a Câmara da Marinha Grande, o que eleva para cinco o número de vítimas mortais devido à depressão Kristin.

Numa informação enviada à agência Lusa, o Município da Marinha Grande informa que acionou hoje o Plano Municipal de Emergência, na sequência da passagem da depressão Kristin, pelo concelho, que provocou uma vítima mortal (um homem de 34 anos), uma dezena de feridos ligeiros, cerca de meia centena de desalojados e uma situação de destruição por todo o território", anunciou a autarquia.

Fonte da autarquia disse à agência Lusa que a morte ocorreu na freguesia de Vieira de Leiria.

