Dois jogadores menores entre seis feridos em despiste de carro na A1 em Albergaria-a-Velha

Dois jogadores guineenses menores, com 15 anos, ficaram feridos esta quinta-feira na sequência de um despiste de carro na A1, no sentido Norte - Sul, na zona de Albergaria-a-Velha. Outras quatro pessoas - o motorista, um advogado e dois diretores da equipa de futebol - também ficaram feridas.As seis vítimas foram transportadas, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Aveiro.

Segundo o que o CM conseguiu apurar, a viatura de sete lugares encontrava-se a regressar do torneio de futebol Braga Cup.



O carro seguia em direção a Lisboa quando se despistou ao quilómetro 252 da A1.



Após o despiste a viatura capotou.



O alerta para o acidente foi dado às 12h36. Os Bombeiros de Estarreja e a GNR de São João da Madeira foram mobilizados para o local.



A viatura encontra-se a ser removida do local. As causas deste despiste são ainda desconhecidas.