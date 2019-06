Dois homens, com 38 e 43 anos, continuam em liberdade depois de serem suspeitos de mais de 200 crimes de furto, abastecimento com fuga, falsificação de matrícula, condução perigosa e condução sem habilitação legal. De acordo com o Jornal de Notícias, "Crispim" e "Sucateiro" têm realizado a maioria dos delitos nos distritos Aveiro e Porto.

O jornal refere que o primeiro, natural de Aveiro, já cumpriu pena de prisão por furto, enquanto o segundo, residente em Oliveira de Azeméis, também já cumpriu pena por roubo e furto, chegando mesmo a fazer parte de um gangue que fazia assaltos à mão armada.

No início deste mês, os dois homens foram detidos pela GNR pelo roubo de um veículo e combustível numa empresa em Vila Nova de Gaia. No entanto, acabaram libertados no dia seguinte, tendo sido novamente detidos no dia seguinte, desta vez pela GNR de Aveiro, na posse de um veículo furtado no distrito.

Esta quarta-feira voltaram a ser detidos, agora pela GNR de Santa Maria da Feira, na posse de um automóvel furtado em Ovar e de uma mota no Porto. Minutos depois de terem sido detidos, uma viatura a poucos metros do local foi levada e abandonada em Lourosa, com os dois homens a serem os principais suspeitos.