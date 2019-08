Domingo, 21 de julho de 2019. Um incêndio com origem em Vila de Rei assolava Mação desde sábado à noite. Na pressa de chegar a Cardigos, para ajudar os operacionais no terreno, o presidente da câmara de Mação, Vasco Estrela, pôs o pé no acelerador do seu Ford Fiesta branco. Num cruzamento para o Carrascal, o carro do autarca começou a fazer, nas palavras do próprio, "poc, poc, poc", até se avariar. O alarido chamou a atenção de duas senhoras que, com

dois baldes de água nas mãos, combatiam os incêndios: "Então senhor presidente, algum problema?" O autarca lamentou a avaria do veículo e disse, "em tom de desabafo", como conta o próprio, que não sabe se consegue chegar a Cardigos. "Não faz mal, sr. presidente! Leve o meu!", disseram ambas as senhoras, oferecendo ajuda a Vasco Estrela, que recusou a ajuda. "Reanimei o Ford Fiesta e lá consegui chegar, a conduzir em primeira e segunda."

O Ford Fiesta avariou e agora conduz um Volvo. Passava pouco depois das 17h, de quinta-feira, dia 25, quando a SÁBADO entrou no carro de Vasco Estrela, que se preparava para fazer a ronda do costume pelas zonas ardidas, para o acompanhar no rescaldo ao longo de dois dias frenéticos. Enquanto subia pelo Estradão Ponte do Castelo, passando pelo Cimo do Vale, Vale das Vacas e Amêndoa, o cheiro a eucalipto e pinheiro ardido invadia o veículo. Pelo vidro, a paisagem outrora verde agora era negra, marca de um concelho onde só falta arder 5% da floresta (4 a 5 mil hectares). O telemóvel do autarca não para de tocar: ao longo de 40 minutos de viagem, ligam deputados, assistentes sociais, governantes e jornalistas. Os dias foram garantidamente intensos (e revoltantes).



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 1 de Agosto de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.