Este domingo, dia 14, dois homens de 21 e 26 anos foram detidos na Damaia, Amadora, por suspeitas de terem resistido e injuriado "um agente de aparência africana" da PSP, indica a força policial em comunicado.





As detenções ocorreram de noite, pelas 23h25. Os homens são suspeitos "da prática dos crimes de resistência e coação sobre funcionário e contra a identidade cultural"."No decorrer da noite do dia 14 de junho, os agentes da PSP foram chamados para verificar um acidente com danos para o património público. Chegados ao local, foram recebidos de forma hostil por um grupo de cerca de 30 cidadãos que tentavam mover o veículo acidentado do local onde se encontrava na tentativa de o colocar a circular e assim ocultar a identidade do condutor", lê-se na nota enviada às redações."Face ao comportamento dos suspeitos foi necessário mobilizar apoio para o local para manter a segurança da atuação policial e, no seguimento da ocorrência, apesar da existência de um perímetro policial, quatro cidadãos tentaram, de forma reiterada, coagir a ação policial, resultando na detenção de dois deles, tendo os outros dois encetado fuga. As diligências investigatórias posteriores permitiram a identificação dos suspeitos em fuga. Para além disto, os suspeitos estão ainda indiciados pelo crime relacionado com discriminação racial porquanto injuriaram de forma vexatória um agente de aparência africana, enquanto o mesmo executava a sua missão de manutenção da ordem pública", indica o comunicado.Os telemóveis dos detidos foram apreendidos por conter filmagens que podem provar a sua conduta ilícita, indica a PSP. Depois de comparecer a tribunal, um suspeito ficou sob termo de identidade e residência. Outro não foi ao tribunal.