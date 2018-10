Mais de uma dezena de lojas da Adidas em Portugal foram, esta quarta-feira, encerradas devido a uma ordem de despejo invocada pela própria marca desportiva contra a empresa que a representa no país. Segundo avança a RTP, a mesma acumulou dívidas à Adidas na ordem dos 4,5 milhões de euros e todo o recheio das lojas será apreendido.

Entre as lojas em questão - onze ao todo - estão as da rua de Santa Catarina, no Porto, e a do Terreiro do Paço, em Lisboa. Na manhã desta quarta-feira, a abertura dos estabelecimentos ocorreu normalmente mas, por volta das 10 horas da manhã, agentes de execução apareceram nos locais, ordenando o encerramento dos espaços e procedendo à remoção de todos os elementos identificativos da Adidas no exterior.

Foi também iniciado um inventário de todo o material, algo que se deve prolongar durante vários dias. À RTP, um dos agentes deslocados à loja da rua de Santa Catarina, no Porto, descreveu a operação como uma "acção de arresto, de remoção de bens". Com o encerramento das lojas, os funcionários das mesmas verão os seus contratos de trabalho terminados.