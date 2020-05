DGS confirma 70 casos positivos entre os trabalhadores da Sonae da Azambuja

A responsável garantiu que todas estas pessoas estão "clinicamente bem". "São trabalhadores jovens, muitos em alojamentos em conjunto", explicou, revelando que a empresa tomou a decisão de "dar mais meios de transporte aos trabalhadores" para evitar que estes contactem.



"Tem havido uma ótima colaboração entre as equipas de saúde pública, a própria Sonae e outras empresas daquela região", assegurou, garantindo que "estão a ser tomadas todas as medidas" para conter o novo coronavírus naquela zona.



A Sonae é a segunda empresa da Plataforma Logística de Azambuja onde foi detetado um número significativo de casos da covid-19.



No dia 2 de maio, a empresa de produtos alimentares Avipronto fechou provisoriamente depois de terem sido detetados 38 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus entre os funcionários. Após os 300 funcionários da empresa serem testados, foram detetados 101 casos positivos.



Entretanto, a empresa retomou no dia 11 a laboração com cerca de 30 trabalhadores, divididos em dois turnos.



Na zona industrial Vila Nova da Rainha/Azambuja operam cerca de 230 empresas empregando um total aproximado de 8.500 trabalhadores, muitos dos quais utilizam o comboio.



Em Portugal, morreram 1.263 pessoas das 29.660 confirmadas como infetadas, e há 6.452 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

