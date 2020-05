O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, defendeu, esta quinta-feira, que atividade médica convencional está a regressar de forma gradual desde o início deste mês, apelando aos utentes que se desloquem ao Serviço Nacional de Saúde caso precisem sem receios.

Ainda assim, o governante assumiu não saber "qual o número de meses que demorará" a retomar a normalidade nas cirurgias e consultas, mas assegurou que a ideia é "recuperar o mais rapidamente possível". O Governo vai primeiro esgotar a capacidade do SNS e só depois, caso seja preciso, recorrerá aos convencionados.Portugal regista 1.277 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que na quarta-feira, e 29.912 infetados, mais 252, segundo o mais recente boletim epidemiológico. Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1.263 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,1%. Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.912), os dados da Direção-Geral da Saúde revelam que há mais 252 casos do que na quarta-feira (29.660), representando uma subida de 0,8%.A nível global, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 328.220 pessoas e infetou mais de cinco milhões em todo o mundo desde dezembro. Entre estes casos oficialmente confirmados, pelo menos 1.854.900 foram considerados curados.