Médicos justificam a decisão com o facto de o serviço se ter vindo a degradar "nos últimos anos" e acrescentam que a situação se agravou recentemente após assistentes hospitalares do departamento se terem recusado a ultrapassar o limite de horas extraordinárias.

Dez chefes de equipa de urgência do hospital de Santa Maria em Lisboa demitem-se em bloco

Os dez chefes de equipa de cirurgia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, apresentaram uma carta de demissão devido à "insuficiência das equipas" no serviço e na urgência, adiantou hoje à Lusa o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos.



Mário Cruz/Lusa

"Hoje chegou ao nosso conhecimento uma carta de demissão da totalidade dos chefes de equipa de cirurgia do Hospital de Santa Maria", disse Jorge Roque da Cunha, solidarizando-se com os médicos.

O dirigente sindical adiantou que "há vários meses" que os profissionais de saúde têm chamado a atenção para "a insuficiência das equipas, não só a nível do serviço de urgência como também no próprio serviço".

"É um quadro envelhecido" que se agravou nos últimos meses com a saíde de profissionais que entretanto se reformaram e não têm conseguido contratar médicos, adiantou.

Contactado pela Lusa, o Hospital Santa Maria remeteu esclarecimentos para um comunicado a divulgar ainda hoje.