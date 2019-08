Detidos em Espanha suspeitos do sequestro de tio e sobrinha na Lourinhã

Dois homens, de 21 e 40 anos, foram detidos em Espanha por suspeita do sequestro do tio e sobrinha na Lourinhã, avançou em comunicado a Polícia Judiciária.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, em estreita articulação com a Guardia Civil de Espanha, desencadeou a localização e detenção, de dois homens, de 21 e 40 anos, fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo à mão armada, tentativa de homicídio, violação e sequestro", pode ler-se em comunicado.



Recorde-se que tio e sobrinha, com 53 anos, foram atingidos com tiros na cabeça, mas sobreviveram, embora estejam ainda internados em hospitais de Lisboa, em estado grave.





A noite de violência terá começado pelas 02h00, quando a mulher estava em casa do tio, um homem de 75 anos, doente oncológico, de quem tratava. Foram surpreendidos pela dupla e amarrados, enquanto os dois homens vasculharam a habitação à procura de dinheiro e bens de valor.No final, obrigaram os dois familiares a entrarem no carro da mulher – o idoso foi metido na bagageira e a sobrinha forçada a entrar no banco de trás. A seguir foram abandonados em locais distintos.A mulher foi deixada na localidade de Reguengo Pequeno e o tio largado em Casal da Galharda.A mulher viria a ser encontrada por populares durante a manhã, enrolada num cobertor e ainda amarrada com abraçadeiras. O idoso foi descoberto seis horas depois, em situação semelhante.Em atualização.