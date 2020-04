Detidas duas mulheres suspeitas de matar e desmembrar jovem no Algarve

Foram detidas duas mulheres suspeitas de matar e desmembrar um jovem de 21 anos, no Algarve. Os crimes ocorreram entre os dias 20 e 25 de março deste ano. A vítima, Diogo Gonçalves, foi desmembrada, tendo partes do corpo sido encontradas nas zonas de Sagres e Tavira.

O corpo decepado, sem braços nem pés, foi encontrado na base de uma arriba do Forte do Beliche, em Sagres, enquanto a cabeça foi descoberta no Pego do Inferno, Tavira, a cerca de 150 quilómetros de distância. O carro de Diogo Gonçalves foi abandonado junto ao cabo de São Vicente, em Sagres.Leia mais no Correio da Manhã