Despiste em Castro Marim causa morte de criança de 12 anos

Um despiste de um automóvel ligeiro ocorrido esta segunda-feira no Itinerário Complementar (IC) 27, em Castro Marim, distrito de Faro, causou a morte a uma criança e ferimentos ligeiros numa mulher adulta, disse fonte da Proteção Civil.

O alerta foi recebido às 08:30 a dar conta do "despiste de um veículo ligeiro, ao quilómetro 1 do IC27, na zona de Monte Francisco", concelho de Castro Marim, "do qual resultaram um morto e um ferido ligeiro", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Questionado sobre a idade das vítimas, a mesma fonte precisou que a vítima mortal era "uma criança de 12 anos", enquanto a pessoa com ferimentos ligeiros era uma mulher, de 38 anos.

A prestar socorro no local do acidente estiveram, segundo a fonte do CDOS, 28 operacionais, com 19 veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O helicóptero acabou por "não ser utilizado" para fazer o transporte de acidentados porque o "óbito foi declarado no local", referiu ainda a fonte do CDOS.

O acidente e o dispositivo de socorro implementado pelas autoridades no local levaram a corte do IC27, mas o trânsito "foi totalmente restabelecido às 11:19", acrescentou.