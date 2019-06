Segundo a mesma fonte, o ferido, de 49 anos, também de nacionalidade romena, foi transportado para o hospital de Évora.



Um homem morreu na madrugada de hoje e outro sofreu ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Regional 512, no concelho de Redondo, distrito de Évora, disse fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o óbito do homem, de 30 anos, de nacionalidade romena, foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.