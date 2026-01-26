Deputados do PS exigem explicações sobre navio à deriva na Figueira da Foz

Numa pergunta que irão dirigir à ministra do Ambiente e Energia, os socialistas "querem saber de que forma está o Governo a acompanhar a situação, que medidas estão a ser implementadas para evitar que o navio naufrague e se está garantida a segurança ambiental em caso de naufrágio ou derrame de combustível".

Deputados do Partido Socialista (PS), eleitos pelo círculo eleitoral de Coimbra, exigiram esta segunda-feira explicações ao Governo sobre as causas do incidente com o navio de carga que ficou à deriva à saída da barra da Figueira da Foz.



Deputados do PS pedem esclarecimentos sobre o navio à deriva na Figueira da Foz PAULO NOVAIS/LUSA

Na mesma nota, enviada à agência Lusa, os deputados Pedro Delgado Alves, Rosa Isabel Cruz e Pedro Coimbra reclamaram ainda "medidas urgentes que reponham a atividade do porto" comercial da cidade.

Numa pergunta que irão dirigir à ministra do Ambiente e Energia, os socialistas "querem saber de que forma está o Governo a acompanhar a situação, que medidas estão a ser implementadas para evitar que o navio naufrague e se está garantida a segurança ambiental em caso de naufrágio ou derrame de combustível".

"Estamos perante uma situação particularmente grave, não apenas em termos ambientais, mas também em termos económicos, uma vez que o porto da Figueira da Foz está, neste momento, parado, com todas as consequências negativas que daí decorrem", vincaram.

Na nota, os deputados socialistas recordam a transferência de três milhões de metros cúbicos de areias, de norte para sul, que foi efetuada durante o ano de 2025, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para questionarem "se esta operação foi sustentada em estudos técnicos, se decorreu conforme planeado e se foi avaliado previamente o respetivo impacto no calado do canal de navegação do Porto da Figueira".

"Querem saber, nomeadamente, se se confirma que foi diminuído o calado de 6,5 metros para menos de 5,5 metros, se o Governo tinha conhecimento da acumulação de areias após a operação efetuada em 2025 e que essa acumulação poderia comprometer a segurança da navegação".

Na pergunta, Pedro Delgado Alves, Rosa Cruz e Pedro Coimbra citam ainda as declarações do vice-presidente da comunidade portuária da Figueira da Foz, Paulo Mariano, que hoje disse à Lusa que o cargueiro terá batido no fundo do canal de navegação quando saía da barra, devido à acumulação de areias naquele local.

Os deputados socialistas querem também saber "se está a ser equacionada uma nova dragagem para repor o calado para 6,5 metros, que avaliação faz o Governo do impacto económico da paralisação do porto da Figueira da Foz e que medidas de apoio aos setores afetados pondera adotar, lembrando que há navios presos no porto, empresas portuguesas que integram o 'cluster' de pasta e papel, sediadas na Figueira da Foz, que terão de deslocar a sua carga para outros portos marítimos, com todos os custos adicionais dessas operações".

Anunciam ainda que o deputado Pedro Coimbra pretende questionar a ministra Maria da Graça Carvalho, na terça-feira, na Comissão de Ambiente e Energia na Assembleia da República, sobre a situação, "nomeadamente sobre as diligências que estão a ser tomadas para repor condições de segurança na barra da Figueira da Foz".