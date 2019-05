Numa tentativa de aumentar a natalidade em Portugal e ajudar nas dificuldades e preocupações dos pais, uma petição pretende alargar o período de licença por nascimento de filho até um ano e pagá-la a 100%. Proposta vai ser discutida na AR esta quarta-feira.

Esta quarta-feira é discutida em plenário da Assembleia da República (AR) uma petição que pretende alargar o período de licença por nascimento de filho até um ano e pagá-la a 100%. Com mais de 21 mil assinaturas, a petição pede que os pais possam usufruir da licença - paga a 100% - mas acautela que continuem a existir os atuais períodos para quem não quiser ou não puder ficar um ano de licença.



Num documento que refere as "dificuldades e preocupações" dos pais, e que pretende um "aumento da natalidade em Portugal, para o bem do País e da sustentabilidade do mesmo", duas peticionárias defendem, no entanto, que este período mais alargado só deverá ser usado por quem tenha, no mínimo, três anos de descontos – independentemente de ser o pai ou a mãe.



"No que respeita à saúde do bebé, é defendido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que os bebés devem ser amamentados até aos dois anos, sendo que, até aos seis meses devem-no ser em exclusivo", refere a petição, que deu entrada na AR a 29 de maio de 2017. O mesmo não se torna possível com os atuais períodos de licença parental definidos pelo Instituto de Segurança Social (ISS), sendo "necessário que seja introduzida a alimentação no bebé muito mais cedo".





E se a licença parental fosse alargada para 12 meses pagos a 100%? A petição foi assinada por 21.038 pessoas que pedem que a licença de parentalidade possa ser usufruída até doze meses e paga a 100%, acautelando que continuem a existir os atuais períodos para quem não quiser ou não puder ficar um ano de licença.





Atualmente, o ISS paga a 100% a licença parental de 120 dias (quatro meses), ou de 150 dias (cinco meses) quando a licença de 120 dias é partilhada entre mãe e pai, sendo que nesse caso acresce mais 30 dias de licença a gozar pelo pai.



São também pagos a 100% os 30 dias de acréscimo pelo nascimento de cada gémeo, além do primeiro, e os dias de licença exclusiva do pai.



Existe também uma licença de 150 dias, que é paga a 80% do valor de remuneração de referência se só for usufruída por um dos progenitores, e a 83% se for partilhada, sendo que, nesse caso, passa para 180 dias, em que 30 dias têm de ser gozados pelo pai.



A petição defende ainda que a redução de horário previsto para amamentação ou aleitamento, e que atualmente contempla duas horas diárias, se prolongue, pelo menos, até aos três anos da criança, "sem penalizações para o progenitor".



Já em 2016, preocupada com a "dramática baixa natalidade" em Portugal, a Ordem dos Médicos criou uma petição que defendia esta redução diária do horário de trabalho em duas horas, a um dos progenitores, até o filho completar três anos de idade – sem a correspondente redução da remuneração.



Com Lusa.