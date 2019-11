Denúncia de organização internacional permitiu prender pedófilos portugueses

Uma denúncia da organização internacional National Center for Missing and Exploited Children à Procuradoria-Geral da República permitiu deter predadores sexuais portugueses, em Guimarães e na Covilhã.De acordo com a TVI , após ter recebido dados sobre os casos, a PGR enviou a informação à Polícia Judiciária, a quem coube o trabalho de investigação que culminou com a detenção dos homens de 56 e 28 anos. Um dos homens tinha no seu computador imagens de órgaõs sexuais apenas de meninas e o outro mais de 20 mil ficheiros onde havia conteúdos com crianças com dois e três anos.Ainda não conhecidas as medidas de coação aplicadas ao dois suspeitos.