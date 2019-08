De férias? Chuva regressa hoje mas termómetros chegam aos 33 graus

A chuva está de regresso esta terça-feira e há um aumento de nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta ainda para "vento do quadrante oeste".Castelo Branco e Évora são os distritos mais quentes, com as temperaturas a chegarem aos 33 graus.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros chegam aos 29 graus, ao passo que no Porto os números não ultrapassam os 23 graus.