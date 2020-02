Esta sexta-feira, o campeão inglês de futebol Manchester City foi banido por duas épocas das competições europeias devido ao incumprimento de regras do 'fair play' financeiro. Na origem desta decisão, estão documentos tornados públicos pelo pirata informático Rui Pinto no caso Football Leaks. Tal como arevelou a 17 de Outubro de 2019, o campeão em título inglês fazia parte das centenas de entidades cujos sistemas informáticos foram acedidos pelo português. Na verdade, encontraram-se dados da elite do futebol mundial, além do City: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Ajax, Benfica, FC Porto, Shakhtar, Vilarreal, Clube Desportivo Nacional, Leixões e a Liga Portuguesa de Futebol, para além da FIFA, da UEFA, da Confederação Sul-Americana de Futebol e da Federação Inglesa de Futebol. Rui Pinto está em prisão preventiva desde março de 2019. O hacker é acusado de crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática, tentativa de extorsão, entre outros, num caso aberto por uma queixa da Doyen. Esta sexta-feira, o advogado Francisco Teixeira da Mota garantiu que Rui Pinto "está aberto" e mantém a intenção de colaborar com as autoridades portuguesas no combate à criminalidade económica.