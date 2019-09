Assunção Cristas visitou na passada sexta-feira o Colégio de São Miguel, em Fátima, e aproveitou para defender as escolas privadas com contratos de associação com o Estado. A líder centrista prometeu lutar para que alunos das vias profissional e especial tenham direito ao sistema de manuais gratuitos e denunciou que "alunos de turmas abrangidas pelos contratos de associação" não os receberam. Mas será mesmo assim?

"É grave, é uma desigualdade que não tem explicação", considerou a líder do CDS, no final da visita ao estabelecimento de ensino privado que é propriedade da Diocese de Leiria-Fátima e integra a rede de serviço público de educação através de um contrato de associação estabelecido com o Ministério da Educação.

Cristas prometeu que o partido vai bater-se para que os alunos da via profissional e especial venham a ter "manuais escoltares nas mesmas condições do que os das vias regulares". Mas não têm já?

Em resposta à SÁBADO, fonte do Ministério da Educação indicou que "os manuais escolares gratuitos são disponibilizados aos alunos das escolas públicas, de todas as vias de ensino, e aos alunos abrangidos pelo financiamento de contratos de associação".

De todas as vias de ensino. E alunos de escolas financiadas pelo Estado através de contratos de associação também estão previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2019.



No início de setembro, o mesmo referiu em comunicado que cerca de 70% dos vouchers emitidos para levantamento de manuais escolares já tinham sido usados.

A luta do CDS a favor de escolas privadas com contratos de associação com o Estado não é nova. O reforço deste tipo de contratos de de escolas privadas e a contratualização com o setor social e privado para garantir cobertura nacional de creches está no programa eleitoral dos centristas.

Para já, o contrato de associação com o Colégio de São Miguel mantém-se mas, nesta legislatura, o Estado reduziu em mais de 30% a sua capacidade. Num levantamento realizado pelo jornal Público no início do ano letivo passado, cerca de 100 crianças foram obrigadas a ir estudar para outras escolas da região, uma vez que Fátima não tem escolas públicas e apenas os seus três colégios mantêm contratos de associação com o Estado - numa cidade com mais de 11 mil habitantes.



O "sucesso" no ranking das escolas

Na mesma visita a Fátima, Assunção Cristas descreveu o Colégio São Miguel como "ensino público de grande qualidade" e indicou que a escola foi, por dois anos, "n.º 1 do ranking do sucesso".



Mas o ranking utilizado pela líder do CDS não é a tradicional lista das melhores escolas que vemos todos os anos. A estatística utilizada refere um "ranking alternativo" do Ministério da Educação, paralelo às notas dos exames do passado ano.

E, aí, o Colégio de São Miguel lidera o país, com 24,6% dos seus alunos a acabarem o secundário sem chumbos e com positivas nos dois exames das disciplinas trienais.



Mas tal poderá não querer dizer muito, uma vez que a segunda colocada deste "ranking do sucesso escolar", a Escola Básica e Secundária de Felgueiras, é apenas a 153.ª no ranking geral das notas de exames. Já o próprio colégio privado de Fátima foi 41.º no ranking das escolas.