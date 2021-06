Credenciais dos advogados mantêm-se válidas em novo referendo

Os advogados não terão que mudar nada para participar no referendo que questiona se a atual Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) se mantém obrigatória ou se a classe profissional poderá optar pelo regime público, da Segurança Social. A garantia é dada à SÁBADO pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão.



"As credenciais estão todas em vigor, segundo nos informou a empresa" encarregue pelo ato eleitoral, explica Menezes Leitão. Os problemas técnicos fizeram com que o referendo fosse "suspenso durante 48 horas", para permitir que a certificação dos votos ocorresse sem problemas. Os advogados que conseguiram ou não conseguiram votar terão que voltar a responder ao referendo entre as 0h00 e as 20 horas de sexta-feira, 2 de julho.



Em comunicado, a Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados explicou que "o problema resultou da emissão pela empresa contratada de um certificado com hora de Espanha e dos outros certificados emitidos com hora de Portugal, o que inviabilizou a abertura e verificação da urna de voto". A empresa é espanhola.