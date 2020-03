O PSD manifestou-se, esta terça-feira, disponível para apoiar um eventual pedido de renovação do estado de emergência , reiterando o "espírito de colaboração com o Governo" para analisar "todas as medidas necessárias" para combater a pandemia de covid-19

Em declarações aos jornalistas no final da segunda sessão técnica de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", que decorreu no Infarmed em Lisboa, o vice-presidente da bancada do PSD Ricardo Baptista Leite foi questionado se o partido apoiará a possível renovação do estado de emergência em Portugal, que vigora até quinta-feira.

"Se essa matéria for apresentada, naturalmente que não será pelo PSD que não será prorrogado", respondeu o deputado e médico.

Já sobre um eventual apertar de medidas nesse quadro de emergência, Baptista Leite remeteu essa decisão para o Governo, mas reiterou o espírito de colaboração.

"O único que tem todos os dados para tomar decisões dessa natureza, de aumentar ou diminuir as restrições, é o Governo, é quem tem aconselhamento técnico e toda a informação para tomar decisões", afirmou.

O PSD, prosseguiu, "está disponível para continuar o espírito de colaboração" e "garantir todos meios ao Governo para que a resposta do país seja o mais eficaz e o mais rápida possível".

"O PSD está disposto a analisar com o Governo todas as medidas necessárias para uma resposta cabal ao surto, quaisquer que elas sejam, não cegamente, mas analisando-as numa lógica de cooperação", afirmou.

O líder do PSD, Rui Rio, acompanhou por videoconferência a reunião, uma possibilidade conferida aos membros do Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República que integra.