Covid-19: Portugal não tinha tantos internados desde 30 de maio

Portugal registou o maior número de casos de covid-19 fora de Lisboa e Vale do Tejo, a região do país mais afetada pelo novo coronavírus no último mês, em mais de três semanas. Dos 232 casos confirmados esta segunda-feira, apenas 37 foram confirmados no resto do país, enquanto a região que engloba a Área Metropolitana de Lisboa registou 195 casos – cerca de 84% de todo o país. Mesmo assim, Lisboa e Vale do Tejo registou o quarto menor número diário de novos infetados em mais de um mês.

Ao mesmo tempo, o resto do país não confirmava tão poucos casos em 24 horas desde o passado dia 14 de junho, quando foram confirmados 21 casos de covid-19 nas regiões do Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. Esta segunda-feira foram confirmados 18 casos no Norte, 12 no Alentejo, seis no Centro e um no Algarve.

Nas últimas 24 horas foram também registados seis óbitos, três deles em Lisboa e Vale do Tejo, com mais duas vítimas mortais declaradas no Alentejo e uma no Norte. Das 44 mortes registadas desde o início de julho, 34 foram declaradas em Lisboa e Vale do Tejo – cerca de 77% do total de óbitos.

O último dia viu também subir novamente o número de internados do país, existindo agora 513 doentes hospitalizados com covid-19, mais nove que no dia anterior, e 74 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais um que no passado domingo. O número de internados é agora o maior em mais de um mês: desde 30 de maio que Portugal não tinha tantos doentes internados.

Portugal confirmou também a recuperação de mais 149 doentes da Covid-19, existindo agora 29.166 doentes recuperados e 13.343 casos ativos no país. O número diário de recuperados é, no entanto, o segundo mais baixo desde 1 de junho.