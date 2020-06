O primeiro-ministro António Costa afirmou, esta quinta-feira, à saída da reunião do Conselho de Ministros que o país está a aumentar a sua capacidade de testagem. Marcelo Rebelo de Sousa tinha dito algo semelhante esta quarta-feira depois da reunião com o Infarmed, mas a verdade é que estão a ser realizados menos testes de despiste à covid-19 do que aqueles que foram feitos durante o mês de abril e maio.



De acordo com António Costa, Portugal tem "incrementado o número de testes e isso permite revelar a realidade", sendo por isso "um fator de confiança muito importante", mas um relatório elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge enviado às Administrações Nacionais de Saúde, a qual a SÁBADO teve acesso, revela que na segunda semana de junho foram realizados 80.839 testes à covid-19. Apesar de ser um aumento significativo comparativamente ao valor registado na primeira semana, em que foram processados 62.161 testes, a verdade é que o valor é ainda bastante inferior aos das semanas em que Portugal mais testou.

Os dados que constam deste documento revelam que Portugal realizou, em média, 11.550 testes na segunda semana de junho. Na semana em que se realizaram mais testes em Portugal - a segunda de maio - foram feitos mais de 15.648 testes por dia, em média, num total de 109.538 testes.



O documento do INSA revela ainda que entre a primeira semana de abril e a última de maio foram realizados 823.436 testes de um total de 1.116.847 testes feitos no país desde o início da pandemia.





Até à última semana era no Norte que se fazia a grande maioria dos testes, mas a distribuição regional tornou-se mais equilibrada a partir da primeira semana de maio, quando se começaram a realizar menos testes na região mais a norte e se começou a aumentar a testagem em Lisboa e Vale do Tejo.

Foi a partir de maio que o Norte começou a verificar um declínio no número de novos casos e LVT começou a verificar um aumento exponencial no seu número de casos, como mostra o gráfico abaixo.









O executivo de António Costa apresentou esta medidas aprovadas em Conselho de Ministros para travar a expansão da covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa que tem sido o centro de infeções nas últimas semanas. Nos últimos dias, o Presidente da República e vários membros do Governo têm justificado o aumento de contágios na zona da capital com a maior testagem, a par do comportamento dos jovens. A verdade é que a testagem aumentou a partir de 14 de junho, mas a percentagem de casos positivos não se tem alterado muito, estando atualmente nos 5,1%. Isto quer dizer que por cada 100 casos testados, cinco são positivos.



Os números do Instituto Ricardo Jorge mostram que, para uma quantidade semelhante de testes, a incidência de positivos a Norte é de 1,2%, subindo para 5,1% na região da capital. No Centro a percentagem é 1,6%, no Alentejo 0,4%, no Algarve 3%, nos Açores 0,3% e na Madeira 0%.

LVT ultrapassou o Norte no número acumulado de casos de covid-19 esta quarta-feira e a diferença tornou-se ainda mais expressiva esta quinta-feira, com a região da capital a verificar mais 240 casos.





Em Portugal, morreram 1.549 pessoas das 40.415 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



Com Diogo Camilo