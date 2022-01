Covid-19: Portugal com mais 44 mortos e 63.833 novos casos

Foram detetadas 63.833 novas infeções por SARS-CoV-2 em Portugal nas últimas 24 horas. Desde o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde morreram mais 44 pessoas por covid-19.







Desde março de 2020 já foram detetados mais de 2,5 milhões de casos de infeção por covid-19 e 19.788 pessoas morreram devido à doença em Portugal.Foram dadas como recuperadas 45.548 pessoas nas últimas 24 horas, mostra o relatório da DGS desta sexta-feira. Os valores hoje divulgados aumentam esse valor para os 1,9 milhões. Quanto ao número de casos ativos no País, aumentou para 579.370 - mais 21.241 do que na véspera.Há atualmente 152 pessoas internadas em unidade de cuidados intensivos, das 2.320 que estão internadas com covid-19. Houve um aumento no número de pessoas internadas em enfermaria (mais 66), bem como em UCI (mais cinco).Desde o início do mês de janeiro já foram infetados com o vírus SARS-CoV-2 mais de um milhão de portugueses.Atualmente apenas dois concelhos não têm uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos (Corvo e Calheta, ambos nos Açores).