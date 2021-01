Covid-19: Portugal com mais 3.241 casos e 73 mortos

O novo boletim da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia de covid-19 mostra que nas últimas 24 horas foram detetados 3.241 novos casos de infeção pelo vírus e 73morreram devido à doença.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.045 mortes e 423.870 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 76.675, mais 1.686 do que na sexta-feira.

Apesar da queda no número de novas infeções, o número de mortes aumentou. Morreram 73 pessoas nas últimas 24 horas, quando no dia anterior tinham morrido 66 pessoas.Há mais 1482 casos recuperados de infecção (num total de 340.150) e um número semelhante de novo casos activos: 1686, num total de 76.675.O boletim revela ainda que há, atualmente, 2858 pessoas internadas devido à doença provocada pelo SARS-COV-2, 492 das quais nas unidades de cuidados intensivos.Em Portugal, morreram 6.972 pessoas dos 420.629 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.