Covid-19. Portugal com mais 2.854 casos e 149 mortes

Portugal registou esta sexta-feira 2.854 novos casos de covid-19 e elevou o total de infeções para 781.223.



O país ultrapassou hoje as 15 mil mortes desde o início da pandemia. Com mais 149 óbitos notificados desde o dia anterior, o total de mortes relacionadas com a doença subiu para 15.034.



Há mais 7.617 pessoas recuperadas no país. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o total de recuperações é de 652.739.







Portugal Covid-19 Reuters

O número de internados voltou a descer de forma significativa, havendo menos 340 pessoas internadas esta sexta-feira. Dos 5.230 internados, 846 encontram-se em unidades de cuidados intensivos. São, de acordo com o relatório da DGS, mais dez pessoas em UCI.



Há também menos 4.912 casos ativos no país, totalizando 113.450.









A pandemia do novo coronavírus já causou mais de 107.706.980 infetados e 2.368.493 mortos no mundo.



Do total de casos a nível mundial, pelo menos 65.828.800 pessoas foram consideradas curadas.