Covid-19: não havia tantos novos infetados desde abril

Portugal registou 646 novos casos de covid-19 e mais três mortes devido a este novo coronavírus nas últimas 24 horas. Este é o maior número de novas infeções desde 20 de abril em que foram detetadas 657 infeções.A última vez que se registaram mais de 600 novos casos foi a 22 de abril, quando foram detetados 603.A maioria dos novos contágios aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo que regista o maior número de casos desde 10 de julho, com 290 infeções. O Norte registou 276 infeções, o maior número desde 8 de maio. Das três mortes, duas foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte.Quanto a casos ativos houve um aumento de mais de 500 casos ativos relativamente a terça-feira, o que se relaciona com o elevado número de novos casos (646) e o baixo número de recuperações (138).Estão neste momento internadas 339 pessoas em hospitais, mas fora das Unidades de Cuidados Intensivos que contam com 52 internados (mais dois do que esta terça-feira). Já o número de internados sem estarem em caso grave diminuiu (menos cinco pessoas).Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.849 mortes e 61.541 casos de infeção, adianta o relatório diário da DGS sobre a situação epidemiológica da covid-19 no país.