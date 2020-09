de Cidades de Carnaval da Região Centro, será festejado noutros moldes, decidiu esta quarta-feira, o organismo.

As cidades que são palco de cinco dos principais carnavais do país, sublinham que continuam à espera de uma reunião com a Direção-Geral da Saúde (DGS) para estabelecer critérios para a realização de outras atividades que cumpram as regras, no atual contexto pandémico. Por isso, a Rede vai "insistir com a DGS para a realização da reunião, para que os Carnavais se possam organizar e planear iniciativas possíveis para assinalar a época carnavalesca de 2021".Na reunião desta quarta-feira ficou ainda decidido que as cinco cidades vão trabalhar numa iniciativa carnavalesca conjunta que promova os territórios.