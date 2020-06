Um dos idosos do lar de Reguengos de Monsaraz (Évora) infetado com covid-19 morreu na quarta-feira, ao final do dia, anunciou hoje a câmara municipal.

"Infelizmente aconteceu ontem [quarta-feira], ao final do dia, uma fatalidade com o falecimento de um idoso que se encontrava no lar" e que já anteriormente tinha "testado positivo" para a covid-19, revelou hoje o município, em comunicado, enviando "sentidas condolências" à família e aos amigos.

Esta é a primeira morte registada entre os utentes do lar desde que foram conhecidos casos de covid-19 neste espaço.

Segundo a autarquia, no total, há registo no concelho de "122 casos positivos acumulados" da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, "oito dos quais curados e 114 ativos".