Covid-19: mais de quatro mil infetados na última semana

O gráfico abaixo mostra que esta 29ª semana se aproxima da terceira pior, ficando abaixo da quarta semana de pandemia por 249 infeções, mas que ainda está bastante longe da semana em que tivemos o maior número de novos casos, a semana de 28 de março e cinco de abril que incluiu um dia com 1.035 casos (31 de março).O que também se percebe é que apesar do aumento significativo de novos casos nas últimas sete semanas, o número de mortes continua relativamente estabilizado, apesar de ser o maior (28) desde a semana de 26 de julho. Em agosto o número mais alto de mortes tinham sido 22, na 25ª semana de pandemia.Em entrevista à, o o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Ricardo Mexia, explicou que o número de mortes se tem mantido estável nas últimas semanas, mas que esta situação se pode vir a modificar, já que há um "período em que os casos podem continuar a aumentar sem o mesmo se verificar no número de mortes", mas que ao fim de algumas semanas "é inevitável as mortes começarem a aumentar".Já o número de recuperados não tem acompanhado a subida de novos casos, não tendo grandes variações desde julho quando chegou a haver 2.482 casos só numa semana, como se pode ver no gráfico abaixo.Ainda esta segunda-feira foram detetados 613 novos casos de covid-19, um valor diário que se assemelha aos números registados em abril. Morreram mais quatro pessoas, três delas no Norte do país e uma na reigão de Lisboa e Vale do Tejo.Durante a conferência de imprensa desta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales revelou que Portugal está a entrar "numa nova fase da pandemia" em que mais de metade dos infetados (51%) são pessoas entre os 20 anos e os 49 e apenas 10% dos novos infetados são pessoas com mais de 70 anos."Numa altura em que a mobilidade da generalidade dos cidadãos aumenta, com o regresso de férias e, sobretudo, com o arranque do ano letivo, hoje e durante a semana por todo o país, é importante que todos continuemos conscientes do nosso papel na limitação da propagação do vírus", defendeu Lacerda Sales.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.871 mortes e 64.596 casos de infeção.