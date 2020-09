Covid-19: 51% dos novos casos foram em pessoas entre os 20 e 49 anos

"Um contacto de alto risco implica contacto mais prolongado e de face a face", acerscentou.

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, informou esta segunda-feira que 51% das novas infeções por covid-19 ocorreram em pessoas entre os 20 e os 49 anos, identificando uma "nova fase" da pandemia que assola o país há mais de seis meses.Segundo o governante, apenas 10% dos novos 613 casos são entre a população com mais de 70 anos. A taxa de letalidade está agora nos 2,9 % e sobe 14,5% acima dos 70 anos, referiu ainda Sales durante a conferência de apresentação do boletim epidemiológico sobre a covid-19.Zona da Grande Lisboa, Guimarães e Vila Nova de Gaia são as zonas com mais infetados por mil habitantes . "São as zonas do país mais afetadas", disse Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde.Sobre o possível regresso do público aos estádios de futebol, o secretário de Estado da Saúde diz que o Governo vai continuar a tentar garantir o regresso à normalidade do máximo das modalidades desportivas, mas que o combate mais eficaz à pandemia é sempre o objetivo principal.Com o país a entrar em estado de contingência, o futebol "não deve dar sinais contrários", explicou o governante, acrescentando que o futebol deve manter a boa imagem que deixou no final da época passada.No dia em que milhares de crianças voltam às aulas e que colégios anunciam ter já turmas em isolamento profilático, Graça Freitas refere que as regras da DGS são generalizadas para o público e o privado.Sobre as declarações do secretário-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) Tedros Adhanom, que referiu que o cumprimento com o cotovelo acarreta riscos desnecessários, Graça Freitas lembra que é um cumprimento rápido e lateral e que por isso, aparentemente, "não parece que constitua risco".