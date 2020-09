Dezenas de alunos do colégio Saint Julian's em quarentena

Os alunos de turmas do 7.º ao 12.º ano do colégio Saint Julian's, em Carcavelos, estão de quarentena após terem sido detetados quatro casos de Covid-19. Segundo avançou a TSF, está em vigor o ensino à distância para estes alunos, que vão ficar em casa 14 dias.





A direção do colégio remeteu mais esclarecimentos para um comunicado que será emitido esta segunda-feira.





Durante a conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde, Graça Freitas afirmou que as regras da DGS são generalizadas para o público e para o privado, tendo o colégio optado pelo ensino à distância para aquelas turmas. "Se tivesse sido ao contrário, se estivesse em causa a saúde pública, aí sim teria havido uma intervenção", ressalvou.As escolas públicas podem começar a abrir portas a partir de hoje e voltar a receber os alunos do 1.º ao 12.º ano, que regressam ao ensino presencial, interrompido em março devido à pandemia de covid-19.No novo ano letivo, que começa entre esta segunda e quinta-feira, professores, estudantes e funcionários vão experienciar uma escola diferente, em relação aos anos anteriores, com um conjunto de regras e normas de funcionamento que foram implementadas para ajudar a manter a escola aberta o máximo tempo possível.

Ao contrário do que aconteceu em março, quando todas as escolas foram encerradas para conter a propagação do novo coronavírus, o ensino presencial vai ser a regra e o encerramento uma medida de último recurso, tomada apenas em situações de "elevado risco", segundo a Direção-Geral da Saúde.

Para isso, o uso de máscaras vai ser obrigatório para todos a partir do 2.º ciclo, o distanciamento físico será, sempre que possível, de pelo menos, um metro e entre os diferentes espaços da escola, que serão higienizados frequentemente, estão definidos circuitos de circulação.

Estas são algumas das principais regras que foram definidas pelo Ministério da Educação e pela Direção-Geral da Saúde, mas na organização e funcionamento das escolas, os diretores foram mais além.



Com Lusa.