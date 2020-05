Grande Lisboa e do Grande Porto, havendo também focos importantes em zonas como Setúbal, Braga ou o Algarve.

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, Isabel Jonet, revelou que mais de 60 mil pessoas já recorreram a bancos alimentares desde março. Jonet esteve reunida com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Em declarações aos jornalistas, Jonet explicou que a rede de bancos alimentares está a trabalhar com várias instituições espalhadas pelo país e também com as autarquias, numa rede de respost a emergências como a epidemia. Desde 25 de março que essa rede já recebeu 14.962 pedidos de ajuda. "Corresponde à volta de 59 mil pessoas que estão a pedir ajuda à rede alimentar, que acrescem às que já pediam ajuda", explicou Isabel Jonet à saída da reunião com o Presidente."É incrível ver todos os dias mais mil pedidos novos, é muito constrangedor para nós. Um pedido não é uma família, podem vir 30 pessoas ou 150 pessoas, encaminhadas por uma instituição que envia várias pessoas carenciadas", explicou ainda Jonet, acrescentando que maior parte dos pedidos vem das zonas daA Cáritas explicou também, pela voz do seu presidente, que desde o início da pandemia que os contactos com pedidos de auxílio praticamente duplicaram.