Em Portugal, 39133 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus . 1530 pessoas morreram, de acordo com o boletim epidemiológico relativo à situação da pandemia de Covid-19 no nosso país.Os valores querem dizer que em 24 horas, se registaram mais dois mortos e 292 infetados.Há 25.376 pessoas recuperadas da Covid-19, o que quer dizer mais 470 em 24 horas.Quanto a internados, registam-se 407, uma descida de 15. Em unidades de cuidados intensivos, há menos uma pessoa em 24 horas: ao todo, são 69.Dos 292 novos casos, 225 verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 456.630 pessoas e infetou mais de 8,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 TMG de hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, às 19:00 TMG (20:00 de Lisboa) de hoje, 8.555.330 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 3.952.400 agora são considerados curados.