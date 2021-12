Covid-19. Maiores de 50 anos vão receber terceira dose da vacina

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Depois de a dose de reforço da vacina contra a covid-19 ter sido alargada a maiores de 65 anos e a vacinados com a vacina da Johnson, o Governo pretende agora administrar também uma terceira dose a pessoas com 50 ou mais anos. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde.



"A atualização da norma da DGS 002/2021 será efetuada durante o dia de hoje, passando a faixa de elegibilidade dos igual ou mais de 65 anos para os 50 anos ou mais", avançou António Lacerda Sales, à margem da cerimónia da tomada de posse do primeiro bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Lopes.

Assim, indicou, "as pessoas com mais de 50 anos também irão fazer o reforço da vacina" contra a covid-19.



Até ao momento, segundo o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira, mais de 8,6 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19, mais três mil em relação a ontem, com mais de 2,1 milhões a já terem recebido o reforço da vacinação, mais 52 mil nas últimas 24 horas.



Além destes, mais de 2,2 milhões já receberam a vacina da gripe este ano, tendo sido registadas 72 mil inoculações de vacinas contra a covid-19 e contra a gripe no último dia.



Segundo o relatório da DGS, mais de 555 mil idosos maiores de 80 anos já receberam o reforço da vacina da covid-19, tal como 734 mil pessoas com idades entre os 70 e 79 anos e 382 mil idosos na faixa etária entre os 65 e 69 anos.