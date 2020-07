Covid-19: Madeira mantém oito casos ativos

A Madeira mantém oito casos ativos de infeção por covid-19, detetados no rastreio efetuado no Aeroporto da região, totalizando 102 infetados e 94 doentes recuperados desde domingo, informou hoje a autoridade de saúde.

No boletim epidemiológico distribuído, o Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE) também afirma que "até ao fim do dia 21 de julho foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.559 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram".

Os oito casos que se mantêm ativos "são importados" e foram "identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de covid-19 do Aeroporto da Madeira", no Funchal.

Destes doentes, quatro "foram transferidos" da Unidade de Internamento do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, para uma unidade hoteleira, "onde permanecerão em isolamento e acompanhados pelas autoridades de saúde", estando os restantes em domicílio próprio.

"À data, 10.956 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', e 4.722 estão em vigilância ativa", menciona ainda o IASAÚDE.

Na operação de rastreio de viajantes efetuada à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, "há a reportar um total cumulativo de 10.481 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local" até às 18:30 de hoje, o que representa mais 558 em relação a terça-feira.

Quanto ao total de testes realizado na Madeira, a autoridade regional de saúde indica que "foram processadas 37.082 amostras até ao fim do dia 21", mais 1.371 em comparação com o dia anterior.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 616 mil mortos e infetou quase 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.702 pessoas das 49.150 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.