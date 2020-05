Covid-19: Instituto Nacional Ricardo Jorge vai reforçar vigilância dos laboratórios

Marta Temido revelou instantes que o Instituto Nacional Ricardo Jorge vai intensificar vigilância e controlo sobre laboratórios que fazem testes covid-19 já para a semana depois de o jornal Expresso ter denunciado que de 11 testes realizados a jogadores de futebol nas últimas semanas, apenas dois estavam corretos."Estes casos de falsos positivos têm obviamente impacto na forma como olhamos para os resultados, mas são casos muitíssimos limitados e têm sido todos explicados e identificados processos de melhoria", assegura Marta Temido.O jornal 'Expresso' revela na sua edição desta semana que o laboratório escolhido pela Liga para realizar os testes de covid-19 às equipas da Liga NOS errou em alguns diagnósticos, particularmente nos casos do V. Guimarães e do Famalicão, onde dos 11 positivos apenas 2 se confirmaram. O jornal acrescenta ainda que a empresa que realizou os testes é liderada pelos filhos de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Filipe Menezes, ex-presidente do PSD e da Câmara Municipal de Gaia.Num esclarecimento enviado ao Expresso ainda antes da publicação do artigo, ao qual o Record teve acesso, a Liga deixou claro que desconhece a existência de qualquer erro de diagnóstico nos testes até agora realizados, "nem por parte de outros laboratórios que estão a prestar serviço de realização destes testes a alguns clubes.". Por isso, garante, "tudo continua a correr como previsto, para o reinício da Liga NOS na data prevista, no que à realização de testes diz respeito."Portugal regista hoje 1.302 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 30.471 infetados, mais 271, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (732), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (309), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.