Devido ao esperado aumento temporário da população na região mais a sul do país, o secretário de Estado da Saúde anunciou a assinatura de um despacho que autoriza a "mobilidade temporária" de médicos e enfermeiros para serviços e estabelecimentos de saúde na área geográfica da Administração Regional de Saúde do Algarve. Graça Freitas pediu aos portugueses que mantivessem a distância mesmo durante as férias, lembrando que "o vírus não desapareceu".





Graça Freitas caracteriza o estado da infeção nessa região como estável mas com números de incidência elevados, comparando ao resto do país. Lacerda Sales remete decisões quanto a esta zona para o próximo Conselho de Ministros e próxima reunião no Infarmed.

distância social das pessoas que não fazem parte do seu agregado familiar. "Serão férias diferentes", afirmou. "Queremos sair desta epidemia. Vamos fazer um último esforço de contenção social", repetiu Graça Freitas, acrescentando ainda que "o vírus não desapareceu".

Voltando ao tema do futebol, a diretora-geral referiu que ainda não há dados suficientes para se ponderar uma nova decisão sobre o tema. A falta de adeptos dependerá como decorrer esta nova fase em frente aos estádios, referiu a diretora-geral de Saúde, lembrando que "o comportamento das pessoas difere de contexto para contexto", expondo as diferenças entre as pessoas num estádio ou numa sala de cinema.

Sobre a subida de pacientes com covid-19 nos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, bem como a existência de transferências entre unidades de saúde, Lacerda Sales explica que tal se deve à comunicação entre hospitais: quando uma unidade está cheia, há casos que são transferidos para unidades mais vazias.A diretora-geral de Saúde Graça Freitas lançou dois apelos aos portugueses. O primeiro foi que pessoas que estejam infetadas com a covid-19 permaneçam em isolamento, mesmo que estejam sem sintomas, para evitar a transmissão do vírus. Estas pessoas "não devem trabalhar, não devem conviver e os seus filhos não devem ir à escola", referiu Graça Freitas.Sobre o período de férias, Frias lembrou que este ano o período de Verão será algo diferente e pediu às pessoas que se continuem a divertir e descansar, mas sem esquecer de manter aAinda sobre o período de férias, o secretário de Estado da Saúde informou que foi assinado esta sexta-feira um despacho que autoriza a mobilidade temporária de médicos e enfermeiros na área do Algarve, de acordo com as necessidades da Administração Regional de Saúde do Algarve. "Com esta medida queremos garantir a segurança e a saúde de todos em tempo de férias", afirmou António Lacerda Sales.Sales informou que atualmente a taxa de letalidade global é de 4,3% e, acima dos 70 anos, sobe para 17,4%. Neste momento, 96% dos casos estão a recuperar em casa, 3,4% internados no hospital e ainda 0,6% está a recuperar na Unidade de Cuidados Intensivos.