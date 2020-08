"Não é para fazer testes avulso sem critério. É, sim, aumentar a capacidade de resposta, fazendo com que os tempos de resposta sejam diminuídos e atuar mais rapidamente na interrupção das cadeiras de transmissão", acrescentou Fernando Almeida sublinhando que o objetivo é "ter critério para fazer testes".





O Governo revelou esta segunda-feira que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) será reforçado em 8,4 milhões de euros com o objetivo de duplicar para 22 mil testes a capacidade de testagem do sistema público de saúde.O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que realçou que "Portugal é um dos países da Europa que mais testes faz por 100 mil habitantes". Na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia no país, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Fernando Almeida, frisou depois que o montante de reforço do SNS agora revelado não se destina "exclusivamente para o diagnóstico da covid-19, mas também para outras patologias".O líder do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge precisou ainda que o investimento será feito "sobretudo na área das estruturas e dos equipamentos", assim melhorando a capacidade de resposta existente em todo o país.