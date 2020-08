A operação, marcada para as 8h30, era decisiva para a vida deste menino. Antes de entrar no bloco, Marlene, mãe de Rodrigo, mostrou a alegria do filho apesar das adversidades da sua existência.



O menino já saiu do bloco operatório e encontra-se acordado e estável.

Rodrigo - que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’ por ter nascido sem nariz, sem olhos e sem parte do crânio - foi operado esta segunda-feira à hidrocefalia (acumulação de líquido no interior do crânio), no hospital Dona Estefânia, em Lisboa.