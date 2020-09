Covid-19: Governo ainda não sabe em que circunstâncias vai usar testes rápidos

A Ministra da Saúde, Marta Temido, informou que uma equipa de peritos está a avaliar o recurso aos testes rápidos e lembra que estes testes "têm uma baixa sensibilidade em assintomáticos e pessoas com carga viral baixa".De acordo com a governante, "a utilização deste testes ainda não está recomendada para diagnóstico de casos de infeção", infromando ainda que o Ministério da Saúde espera ter "uma definição sobre as circunstâncias em que [estes testes] podem ser utilizados"até ao final desta semana.Ainda durante a conferência de imprensa sobre o boletim epidemiológico desta quarta-feira, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, informou que já aconteceram duas reuniões com a direção do Santuário de Fátima para preparar a celebração de 13 de outubro."Deu-se início ao trabalho de apreciação desse plano e ver se está conforme as recomendações. No final sairá um parecer", afirmou Graça Freitas, informando que a avaliação do evento "está na fase técnica".A ministra da Saúde afirmou esta quarta-feira que o Serviço Nacional tem atualmente mais 5.215 profissionais do que no final de 2019, admitindo ainda a existência de menos médicos especialistas, estando abertos concursos para a contratação de mais profissionais.Marta Temido disse ainda que existem 295 surtos ativos no país, a maioria dos quais na região Norte-.O Instituto Nacional Ricardo Jorge atualizou o valor médio do Risco Efetivo de Transmisssibilidade (RT), no período de 14 a 18 de setembro para 1,11 "uma ligeira redução" do que registada anteriormente.