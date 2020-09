Nas últimas 24 horas, registaram-se mais três mortes devido à Covid-19 e mais 802 infeções pelo novo coronavírus.Os novos dados elevam para 1.928 o número de mortes em Portugal, e para 70.465 o número de infetados. As três mortes registadas esta quarta-feira aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções e o maior aumento diário.O boletim da Direção-Geral de Saúde dá conta de 571 internados, mais sete na unidade de cuidados intensivos do que esta terça-feira.Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções, com um destaque para a faixa etária entre os 30 e os 49. No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 31.865 homens e 38.600 mulheres, de acordo com os casos declarados.O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 965.760 mortos e mais de 31,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.925 pessoas dos 69.663 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.