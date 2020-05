Covid-19 em Portugal: Mais 13 mortes e 257 infetados em 24 horas

Em Portugal, já morreram 1396 pessoas devido à pandemia de Covid-19 (mais 13 mortes em 24 horas). 32203 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus no nosso país, com um aumento de 257 casos de infeção.Dos 257 novos casos, 231 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.Mais de 19 mil pessoas já recuperaram da Covid-19 (19186). Encontram-se hospitalizadas 514 pessoas (menos 15 que ontem), sendo que 63 (menos três em 24 horas) estão em unidades de cuidados intensivos.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 362 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 2,4 milhões de doentes foram considerados curados.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados (mais de 2,7 milhões, contra mais de 2,1 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 156 mil, contra mais de 176 mil).Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.