Covid-19: DGS corrige boletim e indica que o número de internados é menor

A Direção-Geral de Saúde corrigiu esta tarde o boletim epidemiológico, indicando que há menos internamentos por Covid-19 que o indicado."Na sequência da identificação de um erro de reporte de um hospital, apurou-se um número de internamentos hospitalares por COVID-19 que foi inferior ao hoje reportado no relatório de situação. Nesse sentido, informamos que o número de internamentos reportados é efetivamente 421, havendo 58 internamentos em Unidades de Cuidados de Intensivos, e não 475 e 64, como inicialmente figurava no relatório", indica a nota de imprensa.Desta forma, há menos 54 internados no total, e menos seis internados em unidades de cuidados intensivos.

Portugal regista hoje 1.465 mortes relacionadas com a covid-19, mais 10 do que na quinta-feira, e 33.969 infetados, mais 377, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de quinta-feira, em que se registavam 1.455 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,7%. Já os casos e infeção subiram 1,1%.

Na Região de Lisboa e Vale do Tejo (12.473), onde se tem registado maior número de surtos, há mais 336 casos de infeção (+2,8%).

Com Lusa