Covid-19: Açores sem novos casos e com menos um caso ativo

Os Açores não registaram novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e o único caso ativo na ilha Terceira regressou a Portugal continental em incumprimento pelas medidas de isolamento, indicou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

Em comunicado, aquela autoridade revelou que o homem "diagnosticado com infeção por SARS-CoV-2 na ilha Terceira regressou quarta-feira a território continental, incumprindo as medidas de isolamento profilático determinadas pela Delegação de Saúde Concelhia de Angra do Heroísmo".

"Após ter conhecimento de que a primeira análise de seguimento da doença havia produzido resultado negativo e de que a segunda, realizada a 07 de julho, produziu ainda resultado positivo, e apesar de ter sido informado telefonicamente desse resultado cerca das 12:00 de 08 de julho pela Equipa de Acompanhamento Domiciliário de Doentes covid-19, o referido indivíduo partiu para território continental à revelia das autoridades", prossegue a nota.

A Delegação de Saúde Concelhia de Angra do Heroísmo já contactou a Autoridade de Saúde Nacional e já diligenciou a "necessária ação judicial pelo incumprimento".

Sem registar novos casos desde sábado, os Açores ficam assim com cinco casos positivos ativos, sendo quatro em São Miguel e um nas Flores.

Desde o início do surto, a região registou 154 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19.

Até agora, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e três pessoas diagnosticadas nos Açores regressaram a Portugal continental.