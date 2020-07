DGS não sabe onde estão 5 mil infetados pela Covid-19 Boletim da DGS regista quase 49 mil casos do novo coronavírus em Portugal, mas apenas 44 mil estão na lista de concelhos. Se todos os casos estivessem concentrados num concelho, seria o mais infetado do país. - Portugal , Sábado.

No boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado na terça-feira registavam-se quase 49 mil casos do novo coronavírus em Portugal, mas apenas 44 mil estavam na lista de concelhos. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o subdiretor-geral da Saúde garantiu que os casos não estão perdidos: "Só não os estamos a colocar no boletim".Diogo Cruz explicou que o boletim não menciona situações laboratoriais por haver concelhos que diminuíam os casos "porque os doentes entravam para o concelho onde estava o laboratório" e não para o concelho de residência. Assim, só são colocados no boletim os casos por concelho quando já se sabe qual o concelho da pessoa infetada.

Quase 10% dos casos confirmados de Covid-19 provêm de laboratórios externos e não estão integrados no SINAVE, o sistema de vigilância nacional de epidemias em Portugal. Uma duplicação de casos no Porto no fim de março levou à concentração dos casos no SINAVE a partir de abril, mas os boletins diários não revelam quantos casos não constam na lista de concelhos desde 1 de junho.



Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 252 novos casos de Covid-19 no País, havendo agora 49.150 casos a registar. Dos novos casos, 215 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo.