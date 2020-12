Covid-19: 1.214 infetados e 78 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 1.214 casos de covid-19, num total de 392.996 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas registaram-se ainda mais 78 mortes, que já ultrapassam as 6.550.Desde ontem, a Direção Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 1.545 recuperados. São agora, 316.671 no total. Registando-se ainda uma redução no número de casos ativos: menos 409 nas últimas 24 horas. Estão agora infetados 69.769 pessoas.Entre os internados, 2.790 doentes, mais 36 do que no último boletim da DGS. Entre os internados, 513 estão nos cuidados intensivos, mais 9 do que ontem.O Norte continua a ser a região com mais casos diários (451), logo seguido pela região de Lisboa e Vale do Tejo (438).