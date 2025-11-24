Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto divergem na Saúde, pacote laboral e corrupção, mas garantem não desistir

Quinto debate das eleições presidenciais colocou Jorge Pinto e João Cotrim de Figueiredo frente-a-frente.

Jorge Pinto e João Cotrim de Figueiredo estiveram frente a frente no quinto debate para as eleições presidenciais, esta segunda-feira, na RTP.



O candidato Jorge Pinto disse, na intervenção inicial, que "outros candidatos" terão deturpado palavras suas sobre "supostas desistências que nunca estiveram em cima da mesa". Cotrim de Figueiredo reitera que sofreu pressões da candidatura de Marques Mendes, mas não vai desistir.

Cotrim de Figueiredo afirmou que a corrupção "não é só legal, há corrupção moral", entre outras, realçou o candidato, destacando o exemplo das funcionárias do SNS que registaram imigrantes ilegais e a médica que receitou medicamentos para a diabetes a quem não precisa. Cotrim critica os "20% de desperdício no SNS".

Já Jorge Pinto descarta a ideia de que exista corrupção no SNS. "Não acho que resolvamos os problemas dizendo que o SNS é corrupto", disse o candidato.

Pinto associa a "emergência ambiental" à "emergência da afirmação da nossa economia e da economia europeia".

Para Cotrim, "deve prevalecer o bem-estar humano, que é tão afetado pelas alterações climáticas como pelo empobrecimento que Jorge Pinto e o partido dele defendem".

Cotrim defende que a reforma laboral "é um passo em frente" e realça que são as empresas que criam os postos de emprego. Jorge Pinto afirma que o seu foco são as pessoas.